Von Katrin Weber

1,3 Millionen Euro für neue Halle

Sport TV Dillenburg will mit dem Lahn-Dill-Kreis ein schulisches Grundstück tauschen

DILLENBURG Das Sport- und Gesundheitszentrum, das der Turnverein 1843 Dillenburg (TVD) noch vor nicht allzu langer Zeit am Stadion bauen wollte, ist vom Tisch: Seit wenigen Tagen liegen in der Geschäftsstelle die Pläne für eine neue Turnhalle an der Hof-Feldbach-Straße vor.

