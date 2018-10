14 Tierfreunde schießen die schönsten Fotos

Wettbewerb Jury prämiert 16 Bilder aus dem Herborner Tierpark und nimmt sie in den Kalender für 2019 auf

HERBORN-UCKERSDORF Alle Jahre wieder prämiert der Tierpark Herborn die besten Bilder, die Hobbyfotografen im Laufe des Jahres in der Naturschutz- und Freizeiteinrichtung in Uckersdorf „geschossen“ haben. Am Montagabend sind die Gewinner gekürt worden.

