16-Jähriger stirbt an Alkoholvergiftung

Wie viel Promille Alkohol der Jugendliche im Blut hatte, konnte Pressesprecher Guido Rehr am Montag nicht sagen. Der junge Mann war in der Rechtsmedizin in Gießen obduziert worden.

Mit dem Obduktionsergebnis sind die Ermittlungen für die Beamten der Dillenburger Kriminalpolizei aber noch nicht abgeschlossen: Der junge Mann habe sich in einer Gruppe mit weiteren Jugendlichen und Erwachsenen in Ewersbach aufgehalten. Gegenstand der Ermittlungen sei es, herauszufinden, wie und wo der junge Mann an so große Mengen Alkohol gekommen ist, dass er an den Folgen des Konsums gestorben ist.

Polizei befragt das Personal der Gaststätte

Noch nicht geklärt sei zudem, wie er sich aus der Gruppe gelöst habe und warum sein Fehlen nicht aufgefallen ist.

Um die Umstände des Todes des Jugendlichen zu klären, seien die Vernehmungen der Beteiligten noch nicht abgeschlossen. Dazu gehöre auch das Personal einer Ewersbacher Gaststätte, in deren Nähe der Tote gefunden worden war. (hk)