1,9 Millionen Euro für Fritz-Philippi-Schule

Bildung Kreis investiert in moderne Fach- und Klassenräume / Naturwissenschaften zusammengezogen

Breitscheid 1,9 Millionen Euro hat der Kreis in die „Auffrischung“ von Fach- und Klassenräumen an der Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid gesteckt. Damit ist der Komplex fit für die Zukunft.

