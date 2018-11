20 Fenster und Haustür im Wald entsorgt

„Da grundsätzlich alte Fenster an Häusern gegen neue ausgetauscht werden, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Herkunft der alten Fenster machen können“, sagte Polizeisprecher Guido Rehr.

Die Täter müssen vermutlich mit einem Transporter oder einem großen Anhänger in den Waldweg gefahren sein. Der liegt von Hirzenhain kommend rechts hinter der Einmündung zum Sportplatz. Nach etwa 200 Meter sollen die Unbekannten auf dem Weg gestoppt und die Gegenstände in die Natur geworfen haben. In den Fensterrahmen sind handschriftlich der Name „Bender“ sowie die Maße vermerkt.

Wer kann Angaben zur Herkunft der Fenster machen? Wo wurden kürzlich neue Fenster gesetzt, bei denen die im Wald aufgetauchten möglicherweise ausgebaut wurden?

Um Hinweise bittet die Dillenburger Polizei unter (0 27 71) 90 70. (red)