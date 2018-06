200-000-Euro-Porsche  aus Werkstatt geklaut

Der schiefergraue Porsche 356 BTG Oldtimer stand in einer Werkstatt in der Großen Wiese in Edingen, teilte die Polizei mit. Zwischen 16.35 Uhr am Donnerstag und 5.50 Uhr am Freitag verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum Gelände. Dabei trennten sie zunächst ein Zaunelement heraus und brachen dann eine Tür zur Halle auf.

Täter kannten sich offenbar aus

Die Täter müssen mit einem Anhänger oder Transporter vor Ort gewesen sein, um den nicht fahrbereiten Oldtimer des Baujahres 1962 abzutransportieren. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 200 000 Euro. Neben dem Porsche nahmen die Täter, die sich offenbar mit dem Fahrzeug auskannten, auch gezielt weitere Einbauteile für den Oldtimer mit, der zur Restaurierung in der Halle stand und fast fertig wiederhergestellt war.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei in Herborn bittet unter (0 27 72) 4 70 50 um Hinweise und fragt: Wer konnte am Donnerstagabend oder in der Nacht Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen? Wem sind Personen auf dem Gelände oder ein entsprechendes Fahrzeug vor der Firma In der Großen Wiese aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Porsche geben? (hog)