21-Jähriger muss ins Jugendgefängnis

Justiz Grillgeräte gestohlen und eine Mülltonne angezündet / Angeklagter zieht die Berufung zurück

Limburg/Dillenburg Ein 21-jähriger Dillenburger muss für 34 Monate in ein Jugendgefängnis umziehen. Diese in seiner Heimatstadt vom Amtsgericht verhängte Strafe kam am Landgericht Limburg neu auf den Tisch. Am Ende hat der Angeklagte die Berufung zurückgezogen.

