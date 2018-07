22-Jähriger prallt mit Seat in das Heck eines Tiguan

Die Frau kam gegen 11.30 Uhr von der Kalteiche und wollte nach links in die Wachenbergstraße einbiegen. Der ihr folgende Fahrer eines Seat Leon schätzte die Situation falsch ein und prallte in das Heck ihres VW Tiguan. Die Wilnsdorferin klagte über Nacken- und Rückenschmerzen und musste in eine Siegener Klinik transportiert werden. Ihr Mitfahrer und der 22-jährige Unfallverursacher aus Haiger blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden summiert sich auf etwa 20 000 Euro. (cw)