2500 Stiefmütterchen  für eine schöne Stadt

Wie immer wird mit den Stiefmütterchen begonnen, anschließend kommen Tulpen, Narzissen und Eisbegonien an die Reihe. Wenn alle Bereiche bepflanzt sind, haben die städtischen Mitarbeiter weit über 5000 Pflanzen in die Erde gebracht.

In den Stadtteilen wird das Bauhof-Team von engagierten Bürgern unterstützt, die die von der Stadt zur Verfügung gestellten Blumen pflanzen.

Bei den Arbeiten in den Beeten mussten die Bauamtsmitarbeiter allerdings feststellen, dass diese oft als Hundetoilette missbraucht werden. „Das sollte unterlassen werden. Unter diesen Umständen macht das Arbeiten keinen Spaß“, bittet Daniel Beeck und erinnert an die zahlreichen „Dog-Stationen“ im Stadtgebiet und den Stadtteilen, an denen Hundebesitzer kostenlos Plastiktüten für die Hinterlassenschaften ihrer Tiere erhalten. (red)