27-Jähriger ersticht Polizisten am Herborner Bahnhof

Polizisten am abgesperrten Tatort in Herborn. (Foto: Frank Rumpenhorst)

Ein Polizist ist am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei einer Schießerei am Herborner Bahnhof ums Leben gekommen. (Foto: Weirich)

HERBORN Der Tod eines 46 Jahre alten Polizisten nach einer Messerattacke am Bahnhof von Herborn (Lahn-Dill-Kreis) hat Bestürzung in Hessen ausgelöst. Bei dem Angriff eines 27-Jährigen am Morgen des Heiligabend war ein weiterer Beamter schwer verletzt worden, wie Staatsanwaltschaft und Hessisches Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilten. Der 27-Jährige zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Er hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft 1,5 Promille Alkohol im Blut und stand zum Zeitpunkt der Tat wegen Gewaltdelikten unter Bewährung.