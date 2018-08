28-jähriger Solmser stirbt bei Sinn

Der 28-jährige Fahrer wollte kurz nach 23.30 Uhr, aus Sinn kommend, mit einem 35-jährigen Beifahrer aus Dillenburg in Richtung Autobahnanschlussstelle Herborn-Süd fahren. Anstatt nach rechts zu lenken, fuhr der 28-Jährige geradeaus in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem VW Passat zusammen, der von Merkenbach aus in Richtung Herborn unterwegs war. Als Unfallursache nimmt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit an.

Beifahrer aus Dillenburg – in dem Passat saß ein Geschwisterpaar aus Herborn

Der Fahrer des Polo verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer erlitt ebenso schwere Verletzungen wie der Fahrer und die Beifahrerin im Passat, ein 28-jähriger Herborn und seine 24-jährige Schwester. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Marburg geflogen, auch ein weiteres Unfallopfer schwebt in Lebensgefahr. „Ob alle Verletzten den Unfall überleben werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden“, heißt es in der Pressemeldung des Führungs- und Lagedienstes des Polizeipräsidiums Mittelhessen von Samstagmorgen 2.27 Uhr. Diese Aussage galt auch am Samstagmittag noch unverändert.

Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet, um die Unfallspuren zu sichern. Beide Fahrzeuge wurden für die Unfallursachenermittlung sichergestellt. Der Zubringer und die Bundesstraße mussten während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.