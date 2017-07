30-Meter-Tanne stürzt auf den jüdischen Friedhof

NATUR Baum hielt stürmischem Unwetter nicht stand / Vitos-Kliniken beseitigen Schäden

HERBORN Es war ein stolzer Baum: Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der vergangenen Woche ist auf dem Gelände der Vitos-Kliniken in der Herborner Au eine große Tanne auf den alten jüdischen Friedhof gestürzt.

