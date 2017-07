4000 Tonnen Hilfsgüter transportiert

PARTY Ukrainehilfe feiert am 19. August in Frohnhausen 25 Jahre nach dem ersten Konvoi

Dillenburg-Frohnhausen/Breitscheid An Ostern 1992 rollte der erste Konvoi der Breitscheider Ukrainehilfe in die Region um Brody. 25 Jahre ist das her – ein Grund zum feiern.

