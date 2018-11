4554 Klicks entscheiden über 20 000 Euro

Sechs Wochen lang konnten Vereine ihre Mitglieder und Fans aufrufen, eine Stimme für sie abzugeben. 36 Vereine haben bei der Aktion in vier Kategorien mitgemacht. Insgesamt klickten 4554 Menschen bei „Voten und gewinnen“ für ihren jeweiligen Favoriten.

Insgesamt standen 20 000 Euro zur Verteilung an. In jeder Kategorie gab es drei Preisträger. Die meisten Vereine meldeten für „Sport“: 17 Clubs waren dabei. Acht Vereine und Organisationen nahmen unter „Soziales“ teil, sechs unter „Kultur“ und fünf in der Kategorie „Förderverein einer Schule“.

Sparkassen-Vorstand Michael Lehr unterstrich, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft sei. „Vereine kann man nicht genug Wertschätzung entgegenbringen. Sie leisten unverzichtbare Arbeit für uns alle“, sagte er zum Dank an die Vertreter der Vereine.

In vier Fällen entscheidet das Los

Platz eins und somit 2000 Euro gingen an Förderverein Holderbergschule Eibelshausen, TuSpo „Nassau“ Beilstein, Verein Wohltätigkeit und Mission Bischoffen und den TV Oberscheld. An der Holderbergschule soll das Geld in die Schulbibliothek investiert werden. Der TuSpo hat ein Projekt „Natur und Sport in Einklang bringen“, der Bischoffener Verein will Jugendräume und sanitäre Anlagen sanieren, und der TVO will die Kleinfeldsportanlage an der Schelderwald-Schule instandsetzen.

Die zweiten Plätze (je 1500 Euro) gingen an den Förderverein „Haus der Jugend“ Herborn, den Förderverein der Kaufmännischen Schulen Dillenburg, den Obst- und Gartenbauverein Eisemroth und an den TV Haiger. Die Finanzhilfen sind für Personal für die Betreuung von Jugendlichen, das Programm „Fit für die Ausbildung“, eine Blumenwiese als Heimat für Bienen und Insekten sowie einen Wetterschutz für die Hochsprungmatte vorgesehen.

Über je 1000 Euro konnten sich der Förderkreis der Grundschule in Sechshelden, der Kunst- und Kulturverein „Taktfabrik“, der Förderverein Kita „Kinderhaus Kunterbunt“ in Herbornseelbach und der TV Niederscheld freuen. Ihre Projekte sind Spielgeräte für den Pausenhof, Kulturprojekte, Schwimmen für Vorschulkinder und eine Airtrackbahn.

In der Veranstaltung zog der Referent, Moderator und Autor Tim Niedernolte vier weitere Vereine aus dem Lostopf, die je 500 Euro bekommen. Dies sind der Gesangverein 1860 Niederscheld, der SK 1920 Herbornseelbach, „Trendy“ Herborn und die Schützengilde „Diana“ Eibelshausen. (kaw)

Die Spendenempfänger in den Regionen Süd und Mitte

Mitte (Eschenburg, Dietzhölztal): „aCHORd“ Dietzhölztal, CVJM Hirzenhain, Diakonisches Werk Bethanien, Evangelischer Kirchlicher Zweckverband, Förderkreis des Altenpflegeheims Kronberg, Förderverein der Jung-Stilling-Schule Ewersbach, FeG Gemeinde Simmersbach, Feuerwehr Steinbrücken, JSG Dietzhölztal, Jugendclub 1997 Eschenburg-Roth, „JUST“ – offene Jugendarbeit Dietzhölztal, LAV Dietzhölztal, LC „Diabü“ Eschenburg-Eiershausen, MGV „Liederkranz“ Steinbrücken, Naturschutz- und Heimatverein Eschenburg-Roth, Segelfliegerclub Hihai, Verein zur Förderung des Naturparks Lahn-Dill-Bergland, Verein zur Förderung der interkulturellen Beziehung Dietzhölztal, Verschönerungsverein Simmersbach, Naturpark Lahn-Dill-Bergland, Christliche Brüdergemeinde, CVJM Wissenbach, Evangelische Christen-Baptisten Gemeinde, Förderverein Freizeitbad, Förderverein Holderbergschule, G.u.T. Wissenbach, Sportverein „Grün-Rot“, SSV Eiershausen, TC Eschenburg, Christliche Gemeinschaftspflege Eschenburg.



Süd (Sinn, Driedorf, Herborn, Mittenaar): Kirchbergschule Herborn, AAK, Alma, Bibelgemeinde Sinn, e3 Lifechurch Herborn, Verein Werksarztzentrum, Waldkindergarten Pfützenhüpfer, Herborner Heimatspieler, Aktion für Behinderte, Verein für Behinderte und ihre Familien, Förderverein Waldschwimmbad Sinn, Förderverein Feuerwehr Mademühlen, Förderverein Johann-Heinrich-Alsted-Schule Mittenaar, Förderverein Otfried-Preußler-Schule Dillenburg, Haus des Lebens, MS-Selbsthilfegruppe, Naturerlebnisbad Siegbach, Reit- und Fahrverein Driedorf, Schützenverein Mademühlen, Stiftung Familie Leben, Verein der Freunde von Pertuis. (kaw)