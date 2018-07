Von Katrin Weber

500 rollende Schätzchen in Haiger

AUTO Beim „VolksTreffen“ glänzten Raritäten auf vier Rädern um die Wette

HAIGER Für mehr Autos wäre beim „VolksTreffen“ in Haiger kein Platz gewesen: An die 500 Fahrzeuge waren am Sonntag auf das Rittal-Gelände gerollt. Halter aus ganz Deutschland stellten dort ihre „Schätzchen“ den Besuchern vor.

