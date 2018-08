51-Jähriger stirbt auf der B 414

Bei dem Frontalzusammenstoß mit dem Lastwagen völlig zerstört wurde am Donnerstagnachmittag dieser Audi. Dessen 51-jährige Fahrer aus dem Siegerland verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann war im Bereich der Fuchskaute auf der in diesem Bereich abschüssigen Bundesstraße 414 kurz vor Nister-Möhrendorf aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. (Foto: J. Fritsch)