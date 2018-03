5,5 Tonnen schwere Träger schweben ein

HERBORN-BURG Das neue Burger Bürgerhaus nimmt Gestalt an: In den vergangenen Tagen sind mit einem 120-Tonnen-Kran die so genannten Unterzüge und die darauf aufliegenden Deckenteile an ihren Platz gehoben worden.

