64-Jähriger wird vermisst

Laut Polizei leidet der Vermisste unter einer psychischen Erkrankung und bedarf ärztlicher Hilfe. Zuletzt wurde er gegen 15.15 Uhr auf dem Gelände der Vitos Klinik in der Austraße in Herborn gesehen. Danach verläuft sich seine Spur. Roland Turbanisch lebt in Ehringshausen.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat nach hinten gekämmte dunkle Haare. Er war mit einem schwarzen Pullover, einer Hose sowie einem Schal bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat Roland Turbanisch seit Mittwochnachmittag gesehen?

- Wer kann sonst Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter der Nummer (02772) 47050. (red)