651 Lehrstellen im Lahn-Dill-Kreis unbesetzt

In Zahlen: 7084 Personen waren im Juni als arbeitslos registriert. Das waren 53 weniger als im Mai und 98 weniger als vor einem Jahr.

Arbeitslosengeld I: Arbeitslose, die aufgrund einer vorherigen Beschäftigung Arbeitslosengeld I erhalten, werden von der Arbeitsagentur betreut. Das waren im aktuellen Monat 1800 Personen beziehungsweise 25,4 Prozent der gemeldeten Arbeitslosen. Diese Zahl ist innerhalb eines Monats um 29 Personen und im Vergleich zum Vorjahr um sechs Arbeitslose gesunken.

Hartz IV: Für Arbeitslose, die keinen Anspruch (mehr) auf Arbeitslosengeld I haben und auf Leistungen der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV) angewiesen sind, ist das Jobcenter zuständig. 74,6 Prozent (5281 Personen) aller Arbeitslosen waren im Juni beim kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeldet. Das Jobcenter verzeichnet somit im Vormonatsvergleich einen Rückgang von 24 Arbeitslosen. Gegenüber Juni 2017 hat sich die Arbeitslosigkeit hier um 92 Personen reduziert.

Geschlechter: Unter den Arbeitslosen im Lahn-Dill-Kreis sind 3755 Männer und 3326 Frauen.

Jugendarbeitslosigkeit: Die Jugendarbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat um 36 Personen und im Vergleich zum Vorjahr um 43 Personen gestiegen. Aktuell sind 681 junge Menschen unter 25 Jahren als Arbeitslose gemeldet.

Ältere Arbeitslose: Bei den 50-Jährigen und Älteren lag die Zahl der Arbeitslosen im abgelaufenen Monat bei 2373 Personen und nahm damit im Vergleich zum Vormonat um 51 Personen und um 64 Personen gegenüber dem Juni 2017 ab.

Schwerbehinderte: Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen lag im Juni im bei 744 Personen und damit um sieben Betroffene über dem Wert des Vormonats. Im Vergleich zum Juni 2017 war ein Rückgang von 65 arbeitslosen Schwerbehinderten zu verzeichnen.

Ausländer: 2390 Ausländer waren im Juni als arbeitslos gemeldet – 38 mehr als im Mai sowie 260 mehr als im Juni 2017.

Zahl der arbeitslosen Ausländer steigt um 38 Personen gegenüber des Vormonats und 260 mehr als im Juni 2017

Gemeldete freie Arbeitsstellen: Die Arbeitsagentur wurde von Betrieben und Verwaltungen Kreis im Juni mit der Vermittlung von 569 Stellen beauftragt.

Ausbildungsmarkt: 495 Jugendliche, die sich im Lahn-Dill-Kreis bei der Agentur als ausbildungssuchend gemeldet haben, sind derzeit noch ohne Lehrstellen. Demgegenüber sind 651 von Unternehmen und Verwaltungen gemeldete Lehrstellen bislang noch unbesetzt. Ende Juni 2017 waren noch 541 Ausbildungsstellen frei. Auf einen Ausbildungssuchenden kommen derzeit statistisch gesehen 0,97 gemeldete Ausbildungsstellen. (red)

DIE EINSCHÄTZUNG DER ARBEITSAGENTUR-CHEFIN

Der heimische Arbeitsmarkt habe sich im ersten Halbjahr 2018 trotz schwieriger politischer und weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen sowie gestiegener Energie- und Rohstoffpreise weiter positiv entwickelt, stellte die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, fest. So sei die Arbeitslosigkeit im Lahn-Dill-Kreis im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gesunken. Erfreulich sei außerdem, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich abgenommen habe und auch die schwerbehinderten und jugendlichen Erwerbslosen überproportional am Marktgeschehen partizipierten. Nicht profitieren konnten hingegen Ausländer.

Dass sich die Juni-Werte im Vergleich zum Mai wenig veränderten, führt die Agenturchefin auf den frühen Ferienbeginn in Hessen zurück: „Zum einen haben sich bereits etliche Schulabgänger im Juni arbeitslos gemeldet, zudem geht die Nachfrage nach Arbeitskräften unmittelbar vor den Sommerferien immer spürbar zurück.“ Nach dem Ende der Ferien nehme der Personalbedarf wieder zu. Auch der Schul- und Studienbeginn führe dann nochmals zu positiven Effekten auf dem Arbeitsmarkt, so Berbuir. (red)