7035 Menschen waren  im August ohne Job

„Die üblicherweise im September einsetzende Herbstbelebung am Arbeitsmarkt hat in diesem Jahr bereits im August für einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit rund um Limburg, Wetzlar und Dillenburg gesorgt“, berichtet Michael Beck, Geschäftsführer des operativen Bereichs der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar. Maßgeblich für diese positive Entwicklung sei vor allem das frühe Ende der Sommerferien gewesen. Die Unternehmen hätten sich zeitiger als in den Vorjahren wieder mit Personaleinstellungen beschäftigt. Zudem hätten viele junge Menschen vor dem statistischen Stichtag bereits eine Schulausbildung aufgenommen.

„Ein weiterer wesentlicher Faktor für die gute Arbeitsmarktentwicklung war auch der heiße Sommer“, so Beck weiter.

Dieser habe sich beschäftigungswirksam unter anderem auf Hotel- und Gaststättengewerbe, Bausektor, Getränkeindustrie, Handel und Dienstleistungen ausgewirkt.

Zudem hätten deutlich mehr junge Menschen eine Ausbildung aufgenommen, als in den Jahren zuvor. Die stabile Konjunktur erleichtere den Unternehmen Neueinstellungen.

5148 erhalten Grundsicherung

Im Lahn-Dill-Kreis lag die Arbeitslosenquote im August bei 5,1 Prozent und somit um 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonatswert. Im August 2017 lag die Quote bei 5,5 Prozent. In absoluten Zahlen: 7035 Personen waren im letzten Monat als arbeitslos registriert. Das waren 170 weniger als im Juli und 538 weniger als vor einem Jahr. Im Jahresdurchschnitt 2017 betrug die Arbeitslosenquote im Lahn-Dill-Kreis 5,4 Prozent. 7379 Personen waren 2017 durchschnittlich arbeitslos gemeldet.

1887 Arbeitslose wurden von der Agentur für Arbeit betreut, 121 Personen weniger als im Juli. 5148 längerfristig Arbeitslose, die Grundsicherung erhalten, waren beim kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeldet, kaum 1 Prozent weniger als im Juli.

Zurückgegangen ist auch die Jugendarbeitslosigkeit. Aktuell sind 752 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet – ein Rückgang um 17,1 Prozent im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

2294 über 50-Jährige hatten keinen Job, 63 Personen (-2,7 Prozent) weniger als i m Juli. Gegenüber August letzten Jahres ist bei diesem Personenkreis ein Rückgang um 186 ältere Arbeitslosen (-7,5 Prozent) festzustellen.

Der Zugang gemeldeter Arbeitsstellen lag in diesem Monat unter dem Vorjahresniveau.

504 Vermittlungsaufträge bedeuten ein Minus von 123 Stellen oder 19,6 Prozent gegenüber August 2017. (red)