77-Jährige im Schneegestöber „ausgesetzt“

Die 77-Jährige hat ihren schwer kranken Ehemann in Wetzlar im Krankenhaus besucht und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Nachhauseweg in Richtung Nanzenbach unterwegs. Am späten Nachmittag beginnt es heftig zu schneien. Um 17.30 Uhr besteigt die Seniorin in Dillenburg einen Bus der Linie 101.

Auf der Schelde-Lahn-Straße herrscht bereits dichtes Schneetreiben. Der Bus fährt zunächst nach Hirzenhain, wo alle Fahrgäste außer der Nanzenbacherin aussteigen. Nun soll es weiter nach Nanzenbach gehen, doch am Ortsausgang von Hirzenhain hält der Bus.

„Busfahrer (...) macht die Tür auf und ich stehe heulend im Schneegestöber“

Der Fahrer erklärt der Seniorin, dass er angesichts der Wetterverhältnisse die abschüssige Strecke nach Nanzenbach nicht befahren kann. Sie soll aussteigen.

Während der Krankheit ihres Mannes, der vier Tage nach dem Vorfall stirbt, hat die Nanzenbacherin Tagebuch geführt. In der Notiz vom 29. Dezember heißt es: „Er hätte nach Nanzenbach fahren sollen, bleibt am Ortsausgang Hirzenhain stehen, sagt mir, er fahre nicht nach Nanzenbach. Ich diskutiere mit ihm, unter anderem ich sei doch älter, ich könne doch von hier aus nicht im Dunklen und Schnee alleine nach Nanzenbach laufen. Busfahrer: ,Und wenn sie 102 Jahre alt wären ...’ – macht die Tür auf und ich stehe heulend im Schneegestöber.“

Die Seniorin macht sich zu Fuß auf den Weg nach Nanzenbach, ist der Verzweiflung nahe. Ein Mann in einem weißen Transporter hält an und tröstet die alte Dame. Er hat es eilig, kann den großen Umweg über Nanzenbach nicht machen, denn er will die Schwarzbach hinunter. Also läuft sie weiter, den Wäschesack mit der Wäsche ihres Mannes umgehängt und die Angst im Nacken, wie sie am Telefon sagt.

Fast hat die 77-Jährige das Nanzenbacher Forsthaus erreicht, als ein Ehepaar aus Nanzenbach mit dem Auto vorbeikommt und sie unterkühlt und heulend nach Hause bringt. „Diese Situation möchte ich keinem wünschen – einfach nur schlimm“, schreibt die 77-Jährige in ihr Tagebuch.

Für den Sohn der alten Dame ist das Vorgehen des Busfahrers skandalös. Es könne ja sein, dass seine Entscheidung, die Strecke angesichts der Straßenverhältnisse nicht zu befahren, richtig gewesen sei. Seine Mutter in dieser Situation einfach alleine zu lassen und wegzufahren sei jedoch fragwürdig. „Dieses Verhalten ist hochgradig menschengefährdend und sollte sich in dieser Form nicht wiederholen“, argumentiert er.

Der Sohn ist derart sauer über das Verhalten, dass er einen Beschwerdebrief an mehrere Adressaten geschrieben hat – unter anderem an den Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes und an Tarek Al-Wazir, den hessischen Staatsminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.

Auch die Straßenbaubehörde „Hessen-Mobil“ erhielt ein Schreiben. Die Landesstraße von Dillenburg nach Nanzenbach mitten im Winter zu sanieren, sei ein wesentlicher Grund für die schwierigen Verkehrsverhältnisse. Der Sohn verlangt eine interne Untersuchung und eine Entschuldigung des verantwortlichen Unternehmens bei seiner Mutter.

Fahrer sind angehalten, in solchen Fällen sensibel zu reagieren

Alexander Hentschel, der bei der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil zuständig für die Verkehrsplanung im ehemaligen Dillkreis und für das Qualitätsmanagement ist, kann im Computer nur sehen, dass die Fahrt ausgefallen ist. Weil die Beschwerde an den Rhein-Main-Verkehrsverbund gerichtet ist, weiß er noch nichts von der Geschichte der Seniorin. „Das kommt dann noch vom Rhein-Main-Verkehrsverbund“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Generell müsse der Fahrer entscheiden, ob er eine Strecke befahren könne oder nicht. Die Fahrer seien aber angehalten, in solchen Fällen sensibel zu reagieren. „Er hätte die Dame mit zurück nach Dillenburg nehmen können oder telefonisch um Hilfe bitten können“, sagt Hentschel, ohne den Fall geprüft zu haben.

Der Fahrer habe aber keinerlei Hilfe angeboten. „Ich hatte das Gefühl, er wollte mich einfach nur loswerden“, sagt die Seniorin im Gespräch mit dieser Zeitung.

Beim für die Tour zuständigen Busunternehmen hört sich ein Mitarbeiter die Geschichte an und sagt: „Ich kann mir das nicht vorstellen. So unmenschliche Fahrer haben wir nicht.“ Mehr will er nicht sagen. Das sei Sache des Chefs, aber der befinde sich derzeit im Urlaub.