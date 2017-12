8000 Euro für Insektenhotels

NATUR Die Sparkasse Dillenburg ruft Wettbewerb um die beste Unterkunft aus

DILLENBURG In der Sparkasse in Dillenburg haben am Dienstag 50 Kinder ordentlich Leben „in die Bude“ gebracht: Sie holten insgesamt 6000 Euro ab, die sie mit ihren Kindertagesstätten bei einem Wettbewerb um das schönste Insektenhotel gewonnen hatten.

Copyright © mittelhessen.de 2017