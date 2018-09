90-Jähriger elf Jahre ohne Führerschein unterwegs

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte sie den Fahrer eines VW Golf bei einer Verkehrskontrolle im Ehringhäuser Ortsteil anhalten. Der Mann reagierte aber nicht auf die Zeichen der Beamten und umfuhr die Kontrollstelle an der Tankstelle.

Keine Reaktion und Grüße an Passanten

Stattdessen fuhr der 90-Jährige weiter, grüßte freundlich Passanten und hielt schließlich an seiner Wohnung an. Dort konnten die Polizei den Golf-Fahrer kontrollieren. Der Mann gab an, das Polizeiauto nicht bemerkt zu haben und zeigte seinen Führerschein vor.

Eine genaue Überprüfung der Polizei ergab, dass dem Katzenfurter schon im Jahr 2007 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein. (hog)