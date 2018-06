91-Jährige vergewaltigt: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Der zuständige Richter erließ den von der Staatsanwaltschaft Limburg beantragten Unterbringungsbefehl. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige sein Opfer um 3.30 Uhr unter einem Vorwand aus der Wohnung gelockt und sich später am Herborner "Schießplatz" an ihr vergangen.

Intensive Ermittlungen führten die Kriminalpolizei Dillenburg zu dem bereits wegen vorangegangener Sexualdelikte bekannten 27 Jährigen. Die Fahnder nahmen den drogen- und alkoholabhängigen Mann am Donnerstag in seiner Wohnung widerstandslos fest. In seiner Vernehmung räumte er die Tat ein. Der mutmaßliche Täter befindet sich jetzt in einer Klinik für Suchtpatienten.

Die Ermittlungen dauern noch an. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei suchen nach wie vor nach Zeugen, die zwischen 3.30 und 4.50 Uhr an der katholischen Kirche, am Parkplatz "Hintersand", am Fußweg an der Dill oder beim Herborner "Schießplatz" einen Mann in Begleitung einer alten Dame mit Gehstock gesehen haben. Diese Zeugen werden dringend gebeten sich mit der Kriminalpolizei Dillenburg, Telefon (02771) 9070 in Verbindung zu setzen. (red)