A 45: Stütze an Brücke gebrochen

An der Talbrücke westlich von Dillenburg haben Kontrolleure eine Beschädigung am Übergang zwischen Brücke und Straße festgestellt. Dort ist eine Stütze, eine Quertraverse, unterhalb der Übergangskonstruktion in der Fahrbahn gebrochen. Ohnehin ging es nur auf zwei Spuren voran: Zurzeit entsteht eine neue Brücke zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Herborn-West.

Prognose: Eine Woche lang ständig Stau

Offenbar hat die Verkehrsführung – alle Fahrzeuge fahren auf einer Brückenseite, der Richtung Süden – zum Bruch geführt, erklärt Hessen-Mobil. Sofort wurde der Fahrstreifen Richtung Dortmund kurzfristig gesperrt, nun ist die Strecke einspurig. Zudem gilt jetzt Tempo 60.

„In dieser Woche wird das Ersatzteil kurzfristig von einer Spezialfirma maßgefertigt und in der nächsten Woche eingebaut“, heißt es weiter. Autofahrer brauchen Geduld: Die Autobahnpolizei Mittelhessen beobachtet, dass seit Sperrung an der Brücke permanent zähflüssiger Verkehr bis hin zu acht Kilometern Stau herrsche. Voraussichtlich am Freitag, 24. November, werden Fahrstreifensperrung und Tempolimit aufgehoben. (wes)