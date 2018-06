Akademie bietet 405 Kurse an

Das Jahr 2017 war aus Sicht der der Lahn-Dill-Akademie, der Kreis-Volkshochschule, eines der erfolgreichsten in ihrer nun 52-jährigen Geschichte. Rund 7000 Teilnehmer besuchten 21 000 Unterrichtseinheiten in 690 Veranstaltungen. „Die schulische sowie die Fort- und Weiterbildung im Lahn-Dill-Kreis haben einen hohen Stellenwert“, kommentierte der Erste Kreisbeigeordnete, Heinz Scheiber (Grüne), die Bilanz und das neue Programm.

Wie im ersten Halbjahr setzen die Verantwortlichen um Leiterin Gabriele Mirsal weiterhin bei den Webinaren (Web-Seminaren) einen Schwerpunkt. Aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Arbeit und Beruf wurden Themen wie beispielsweise die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt, Design Italiano, Bauhaus-Architektur, Datenschutz am Arbeitsplatz und Cannabis als Medizin ergänzt.

Kreatives Arbeiten steht bei den neuen Kursen der Jungen VHS im Vordergrund. Es geht um den Nähmaschinen-Führerschein für Teens ab zwölf Jahren, einen Malkurs für Kinder im Grundschulalter und um Malen für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen.

Aus den Bereichen Recht, Psychologie, Natur und Umwelt sind für „Politik, Gesellschaft, Umwelt“ neue Lehrgänge aufgenommen worden. Verbraucherrechte, Unterhaltspflichten für Kinder gegenüber ihren Eltern, Körpersprache, Selbstmanagement – Zeitmanagement, Konfliktbewältigung, Parallel-Universen und Stephen Hawking gehören zu den Titeln.

49 Kurse mit neun neuen Themen gibt es im Fachbereich „Kultur“. Weidenflechten, Skulpturen aus Naturstein und Druckgrafik per Linolschnitt erstellen sind Angeboten, die im vergangenen Semester nicht im Programm waren.

Der umfangreichste Fachbereich ist die „Gesundheit“. 148 Veranstaltungen sind dort aufgenommen, 26 davon sind neu. Meditation, Lauftraining für Fortgeschrittene, Vitaltouren in der Natur, Funktionsgymnastik und Bildungsurlaube zu den Themen Stressbewältigung, Achtsamkeit in Beruf und Alltag, Energie freisetzen, Gesund durch Yoga und Taiji sowie Quigong für Beruf und Alltag stehen im kommenden Semester an.

Hinzu kommt Neues in der Sparte Essen und Trinken: Orient Express, Kunterbunte vegetarische Herbstgerichte, Griechisch Kochen, Eine kulinarische Reise durch Syrien, Jordanien und Palästina, Wildkochkurs, Kochtreff 55+ und „Zu gut für die Tonne – kreative Resteküche“ sind die Titel. Ein Teesommelier stellt Grünen, Schwarzen, Roiboos-, Früchte- und Kräutertee vor.

13 Sprachen werden angeboten: von Arabisch, über Spanisch und Englisch bis Russisch

Fremdsprachenfans können aus 13 Sprachen auswählen. Von Arabisch bis Spanisch reicht das Spektrum. Auch hier gibt es Bildungsurlaube in Englisch, Anfängerkurse in den Weltsprachen Arabisch, Englisch und Russisch.

Ein Kurs Persisch bietet neben einer Einführung in die Sprache auch kulturelle Informationen über Land und Leute.

Bei Deutsch als Fremdsprache sind wieder Integrations-, Zweitschriftlerner- und Alphabetisierungskurse aufgeführt. Kurse der Mittel- und Oberstufe mit begleitenden Prüfungen aus dem Sprachniveau B2 und C1 sind wieder im Programm.

Im Fachbereich Arbeit und Beruf/EDV können Interessierte aus 47 Lehrgängen auswählen. Beispielsweise finden ein Bildungsurlaub „Fit in Office 2013“, Ferienworkshops und Sommerakademie für Schüler zum Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräch sowie die klassischen EDV-Kurse und Veranstaltungen zu Tablet-PC und Smartphones statt.

Musisch Begeisterte haben die Möglichkeit in der Musikschule der Lahn-Dill-Akademie 18 verschiedene Instrumente zu lernen. Akkordeon, Gitarre, Violine, Ukulele, Klarinette, Saxophon, Schlagzeug, Cajon – alles ist möglich. Einzel-, Gruppenunterricht und das Musizieren im Ensemble gehören zum Angebot der Musikschule.

Die musikalische Früherziehung nimmt bei der Bildungseinrichtung breiten Raum ein, so dass ab August neue Kurse für die entsprechenden Altersklassen zu buchen sind.

Grundschulkinder, die gerne das Querflötenspiel lernen möchten, können dies im neuen Semester in Dillenburg und in Herborn. Auch der Gitarrenunterricht für Kinder ab fünf Jahren und Trommeln und Percussion für Kinder ab acht Jahren sind neu. An der Rotebergschule in Dillenburg wird es im Rahmen des „Pakts am Nachmittag“ einen Einsteigerkurs Ukulele geben.

Aktuell lernen 500 Schüler bei 36 Lehrkräften ein Instrument oder besuchen Vokalangebote. Die Musikschule der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg arbeitet seit kurzem mit der Musikschule Wetzlar zusammen. Es wurde das Lahn-Dill-Jugendorchester gegründet, das bald seinen ersten Auftritt haben soll.

ANMELDUNG UND INFO

Die Programmhefte für das kommende Semester der Lahn-Dill-Akademie liegen in Geldinstituten, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, der Kreisverwaltung in Dillenburg und Wetzlar sowie in Supermärkten zum Mitnehmen aus.

Auf www.lahn-dill-akademie.de und www.musikschule-lahn-dill.de sind die Veranstaltung im zweiten Semester 2018 ebenfalls einsehbar und buchbar.

Anmeldungen und Informationen: Geschäftsstelle der Lahn-Dill-Akademie, (0 27 71) 40 77 50 oder -751; Musikschule der Lahn-Dill-Akademie, (0 27 71) 40 77 60. (kaw)

INFO- UND SCHNUPPERTAGE

- Am Samstag, 16. Juni, findet im Gymnastikraum der Lahn-Dill-Akademie in der Bahnhofstraße 10 in Dillenburg ein Schnuppertag für den Bereich „Fitness und Gesundheit“ statt. Bei „Come in and find out“ können Neugierige Pilates, Funktionsgymnastik, Bodystyling, Cardiofitness, Step Aerobic, Taiji und Quigong ausprobieren. Die Schnupperkurse dauern jeweils eine halbe Stunde. Los geht es um 9.30 Uhr, die letzte Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr.

- Der Schnuppertag für die Fachbereiche Fremdsprachen und „Arbeit und Beruf“ ist für den 4. August terminiert.

- Informieren und musizieren heißt es am 11. August wieder in den Unterrichtsräumen der Musikschule in der Wilhelm-von-Oranien-Schule in der Jahnstraße in Dillenburg. Von 10 bis 12.30 Uhr stehen beim Infotag Beratung, Schnupperkurse und viel Live-Musik im Fokus. (kaw)