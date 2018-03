Akademiker made in Dillenburg

In einer Feierstunde erhielten sie nun ihre Zeugnisse am noch jungen Hochschulstandort Dillenburg. Als bester Absolvent wurde Simon Hees mit der Abschlussnote 1,4 geehrt.

Der Schulleiter der Kaufmännischen Schulen, Matthias Riedesel, sowie Udo Bretthauer, Vorsitzender des Fördervereins der Beruflichen Schulen in Dillenburg, sprachen den Absolventen ihre Anerkennung für die „mutige Entscheidung“ aus, als „Pioniere an den Kaufmännischen Schulen“ in ein wissenschaftliches Studium einzusteigen, und das zusätzlich neben Job und Familie.

Sie hatten BWL in einem berufsbegleitenden Fernstudium studiert. Die Kaufmännischen Schulen kooperieren hierbei mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM).

Bretthauer hob in seiner Rede nochmals die Bedeutung des noch jungen Hochschulstandorts Dillenburg für die heimische Wirtschaft hervor. „Als Unternehmer ist es uns natürlich daran gelegen, angehende Führungskräfte lokal auszubilden.“ Daher gelte es zu vermeiden, dass diese ins Rhein-Main-Gebiet, in den Raum Stuttgart oder Düsseldorf abwandern.

Bachelor-Absolvent Michael Pomije sagte: „Das Dozententeam in Dillenburg hat einen super Job gemacht. Wir würden das Studium jederzeit weiterempfehlen.“

Ihre Zeugnisse erhielten die frisch gebackenen Bachelor-Absolventen vom wissenschaftlichen Leiter des Instituts für Fernstudien der FHM, Professor Dr. Christian von der Heyden, und Dr. Sylvia Brand, Geschäftsführerin des Studienzentrums der FHM in Dillenburg. Von der Heyden lobte in einer kurzen Ansprache die Dillenburger Studierenden als „Champions League“ des diesjährigen Absolventenjahrgangs seiner Hochschule. „Und glauben Sie mir, gute Noten werden bei uns nicht verschenkt.“

Zusammenarbeit der Kaufmännischen Schulen mit privater Fachhochschule des Mittelstands

Um ein wissenschaftliches Studium am Studienstandort Dillenburg zu ermöglichen, haben sich der Förderverein der Beruflichen Schulen in Dillenburg und die private Fachhochschule des Mittelstands (FHM) zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie für Absolventen und Studierende der Fachschule für Wirtschaft an den Kaufmännischen Schulen in Dillenburg den akademischen Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) Betriebswirtschaft an. Sie wollen damit der Nachfrage an qualifiziertem Nachwuchs für mittelständische Unternehmen in der heimischen Region begegnen. (red)

So läuft das Studium in Dillenburg ab

Die Studenten, die im Februar 2015 ihr Studium aufgenommen haben, studierten alle nach dem sogenannten konsekutiven Modell. Dabei erkennt die Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) die vorherige Weiterbildung zum Staatlich geprüften Betriebswirt an der Fachschule für Wirtschaft mit der Hälfte der zu erwerbenden „Credit Points“ für ein Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre an. In einem Aufbaustudium von nur noch zwei Jahren werden dann die zusätzlichen Module (zum Beispiel Wissenschaftliches Arbeiten oder Social Software) absolviert.

Das Studium ist als begleitetes Fernstudium organisiert. Die Studenten erhalten die Fernlehrbriefe der FHM, werden bei den einmal wöchentlich stattfindenden Übungen aber durch Lehrbeauftragte am Standort Dillenburg begleitet. Die erforderlichen Leistungsnachweise erbringen sie ebenfalls vor Ort. Außerdem stehen die Dozenten in Dillenburg den Studierenden jederzeit als Ansprechpartner für Fragen rund um ihr Studium zur Verfügung.

Weitere Infos erhalten Studieninteressierte beim FHM Studienzentrum Dillenburg: Dr. Sylvia Brand, s.brand(at)foerderverein-dillenburg.de. (red)