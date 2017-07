Aktion zum Landgestüt: Schönste Erinnerung senden

Schicken Sie uns Ihr schönstes, persönliches Foto rund ums Landgestüt, schreiben Sie ein paar Angaben zu Ihrer Person dazu sowie eine Rufnummer für Rückfragen, und senden Sie das Bild mit einer kurzen Erklärung, was zu sehen ist, an redaktion.dp(at)mittelhessen.de, Stichwort „Landgestüt Erinnerung“. Wir zeigen hier alle Aufnahmen in einer Galerie und veröffentlichen eine Auswahl der eingesandten Bilder in der Zeitung.

Das Bild hier hat unsere Mitarbeiterin Katrin Weber dem Archiv ihres Großvaters entnommen. Das linke Foto zeigt die Hengstparade im Landgestüt von 1971. Auf dem rechten Foto sind Bundeswehrsoldaten zu sehen, die im Gestüt einquartiert waren. Wann das war, können uns vielleicht ebenfalls Leser verraten. (wes/Foto: Karl Weber)