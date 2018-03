VON HOLGER KIEHL

Alle Geschäfte müssen offen sein

AG KAUFLEUTE Appell für mehr Gemeinsamkeit

Dillenburg. Kindertag, Bürgerfrühstück und verkaufsoffene Sonntage mit guten Rahmenprogrammen - die AG Kaufleute im Dillenburger Förderkreis hat im vergangenen Jahr für Leben in der Stadt gesorgt. Das alles nütze aber nichts, wenn die Geschäftsleute in Dillenburg nicht an einem Strang zögen. Das sagte AG-Vorsitzender Kai Würges in seinem Jahresbericht anlässlich der Jahreshauptversammlung am Montagabend in der Stadthalle.

