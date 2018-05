Als Trägheit strafbar war

Museumstag Heimatmuseum und Trafohaus gewähren Einblicke

Siegbach-Übernthal/ Eschenburg-Wissenbach Einen Blick in die Welt der Museen gewähren – das will der internationale Museumstag, der am Sonntag stattgefunden hat. Das Motto in diesem Jahr: „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“.

