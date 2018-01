Am Donnerstag fahren keine Schulbusse

Das hat Alexander Hentschel von der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) angekündigt. Dies gelte für den gesamten Lahn-Dill-Kreis außer dem Stadtverkehr in Haiger (Linien 103, 105 und 106) sowie der Verbindung auf der Linie 102 (Dillenburg – Manderbach).

Besonders in den Höhenlagen sei mit massiven Verkehrsbehinderungen und Verspätungen zu rechnen. Es könne auch zu weiteren Fahrtausfällen kommen. Die VLDW bittet ihre Fahrgäste darum, dies für ihre Reiseplanung zu berücksichtigen.

Weitere Informationen gibt es in der Mobilitätszentrale in Wetzlar, Telefon (06441) 4071877, oder per E-Mail an: mobi-wetzlar(at)vldw.de. (w)