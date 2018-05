Amtsinhaber gegen Stellvertreter

150 Bürger kamen vier Tage vor der Wahl am 27. Mai ins evangelische Gemeindehaus. Dort machten der Amtsinhaber und sein Stellvertreter ihre Positionen deutlich: Der 60 Jahre alte Hans-Werner Bender (parteilos – sitzt für die FWG im Kreistag) tritt erneut an.

Sein Herausforderer ist der Erste Beigeordnete der Gemeinde Sinn, Christoph Herr. Der 33-Jährige aus Edingen ist Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands, möchte aber zur Wahl als parteiunabhängiger Kandidat antreten.

MOTIVATION

„Warum tut man sich das freiwillig an? Was ist Ihre Motivation?“, fragte Redaktionsleiter Martin H. Heller, der die Diskussionsrunde moderierte. „Ich habe in den vergangenen sechs Jahren unheimlich viel Freude an meiner Arbeit gehabt, habe vieles begonnen, vieles angeregt und erreicht. In den nächsten Jahren möchte ich das, was ich angefangen habe, zu Ende bringen“, sagte Bender. Herr, der Diplom-Verwaltungswirt ist und bei der Stadt Dillenburg arbeitet, verwies auf seinen beruflichen Hintergrund. Er betonte: „Ich denke, dass ich Sinn, da ich gut ausgebildet bin, weiterbringe.“



ERSTE MASSNAHMEN

Herr nannte drei Punkte, die er anpacken wolle: die Frage, wie es mit dem Bauhof weitergehe, den Rathausumbau und der Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr. „Es werden vom Parlament viele Konzepte gefordert. Bisher ist aber noch nicht viel passiert“, so der Edinger. Dazu sei die Verwaltungsmodernisierung sein „Steckenpferd“.

„Wir haben eine ganze Menge Dinge angepackt“, entgegnete der Amtsinhaber. Feuerwehrgerätehäuser seien ein „ganz großes Thema“. In Edingen und Fleisbach müsse etwas passieren. Überfällig sei in der Tat die Rathaussanierung, die er angehen wolle.



SCHUTZSCHIRM

Sehr früh, so Bender, habe er sich zum Kommunalen Schutzschirm bekannt. Er sagte, Sinn habe 2014 den ersten ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Auch für die folgenden drei Jahre sei dies erfolgt. „Ich bin überzeugt, dass wir 2019 raus sind“, ergänzte er. Sein Herausforderer merkte an, dies sei „sehrvielen externen Faktoren geschuldet“ – etwa den besseren Steuereinnahmen und einer „massiv erhöhten“ Grundsteuer. Die Bürger hätten letztlich das Geld dafür bezahlt.



GEWERBE

Herr wünschte sich die Ansiedlung von noch mehr Firmen auf dem Haas + Sohn-Gelände und dem Gewerbegebiet in Fleisbach. „Man muss aggressiv an die Vermarktung herangehen.“ Letztlich zähle die Infrastruktur: Das betreffe Straßen, aber auch das Internet, das in Sinn schon nicht mehr schnell genug sei.

Bender erklärte, er biete den bestehenden Firmen regelmäßig Optionsflächen an. In diesem Jahr stehe zudem mit dem Lahn-Dill-Kreis und dem Verein „Mittelhessen“ eine Fahrt zur Messe in München an. „Die gute Lage an der Autobahn muss man nutzen. Ich plädiere seit Jahren dafür, dass wir an der A 45 eine Behelfsausfahrt auf dem Parkplatz Ebersbach bekommen“, sagte der amtierende Bürgermeister.



FEUERWEHR

Dass die Feuerwehr im Ort bleibe, hielt Herr für „äußerst wichtig“. Er verwies auf die Diskussion mit den Aktiven, sagte aber auch: „Ich wäre eher damit zufrieden, zwei Häuser zu ertüchtigen oder auch eins neu zu bauen als eine Zusammenlegung durchzuführen.“

Bender betonte: „Der Bedarfs- und Entwicklungsplan wird vom Gemeindebrandinspektor, den Wehrführern und der Kommunalpolitik aufgestellt. Das möchte ich abwarten und nicht vorgreifen.“ Der derzeitige Zustand der Feuerwehrgerätehäuser Fleisbach und Edingen sei nicht geeignet an. Man dürfe dabei nicht kurzfristig denken.



DORFENTWICKLUNG

Bender nannte im Rahmen der Dorfentwicklung das „Haus der Vereine“, in dem einiges passieren könne: Geplant seien eine neue Heizung, neue Toiletten und ausreichend Räume für die Sinner Vereine.

„Ich lobe einen Preis aus: Wer eine Idee für das Hochhaus hat, darf mit Benders in den Urlaub fahren“

Sein Kontrahent, der das Programm beruflich in Nanzenbach betreut, nannte einen zentralen Platz in Sinn und eine Aufwertung der Ortseingänge. Wichtig sei es ihm auch, das Ehrenamt zu aktivieren – eine Position, die Bender unterstrich. Beide Kandidaten verbanden ihre Ausführungen mit viel Lob für die Aktiven – und ernteten jede Menge Applaus.



SENIOREN

Herr sprach sich für eine Verwaltungssprechstunde aus, die für Senioren in den Ortsteilen stattfinden solle. „Das wäre ein Stück mehr Eigenständigkeit für ältere Leute, die nicht mobil sind.“

Amtsinhaber Bender rückte die Frage „Wie wohnen ältere Menschen in der Zukunft?“ in den Fokus und sagte: „Wir haben in Sinn ein gutes Altersheim, das aber in die Jahre gekommen ist. Es geht darum, ein neues, modernes Seniorenwohnheim zu schaffen.“ Für dieses müsse ein vernünftiger Platz gefunden werden. Investoren stünden vor der Tür.



STRASSENBEITRÄGE

Als „ganz schweres Thema“ bezeichnete Herr die wiederkehrenden Straßenbeiträge. Er glaube nicht, dass es günstiger sei, die Kosten auf mehrere Köpfe zu verteile. Das Verfahren dahinter werde die Summe erhöhen. Außerdem seien viele Grundstückseigentümer betroffen, die momentan beitragsbefreit sind.

Bender verwies auf das Stimmungsbild in Bürgerversammlungen. „Aus meiner Sicht war die übereinstimmende Meinung: Wiederkehrende Straßenbeiträge machen Sinn.“ Die Verwaltung spreche sich aber dafür aus, die aktuellen Entwicklungen auf Landesebene abzuwarten.

Jutta Werner (Sinn) fragte, ob es denkbar sei, die Bürger zum Thema Straßenbeiträge zu befragen. Während Bender die Bürgerversammlungen als gute Option nannte, brachte Herr auch einen Bürgerentscheid ins Spiel.



LÄRMSCHUTZ

Grünen-Gemeindevertreter Walter Fiedler (Fleisbach) wollte wissen, was die Kandidaten zum Thema Lärmschutz an der Autobahnbrücke Onsbachtal und der Talbrücke Edingen tun wollen. Herr kündigte an, er werde als Bürgermeister seine Verbindungen spielen lassen und Kontakt nach Wiesbaden aufnehmen. Ziel sei es, den Lärmschutz durchzusetzen. Bender dankte den Bürgern für ihr Engagement in Sachen Heubachtalbrücke. Kontakte – wie etwa zu Verkehrsminister Tarek Al-Wazir – müsse man in jedem Fall nutzen.



EDEKA-NACHFOLGE

Bender überraschte mit einer Neuigkeit zum leer stehenden, alten „Edeka“-Markt: In dem Gebäude solle ein Baumarkt angesiedelt werden. Eine Anfrage liege vor – und es könne schnell gehen. Das Unternehmen plane, das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran“, so der Amtsinhaber.



HOCHHAUS

Für einige Lacher sorgte der Amtsinhaber, als das ehemalige „Haas + Sohn“-Hochhaus zur Sprache kam. „Ich lobe einen Preis für den heutigen Abend aus: Wer eine Idee für das Hochhaus hat, die man umsetzen kann, darf nächstes Jahr mit Benders in den Urlaub fahren.“ Er wünsche sich, dass das Gebäude erhalten bleibe, da es „zu Sinn gehört wie der Eiffelturm zu Paris.“ Vorstellbar seien ein Büro-Hochhaus und eine Gemeinschaftspraxis der Sinner Ärzte.

„Wenn wir jemanden finden, der viel Geld hat, ist das sicher eine tolle Sache. Ich sehe denjenigen aber momentan nicht“, kommentierte Herr das Thema.