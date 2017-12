An zwei Schulen fällt der Unterricht aus

Von Nina Paeschke

Tiefer Winter im Westerwald: Dieses Foto vom Räumdienst in Heisterberg schickte uns Leserin Bärbel Heun. Die Driedorfer Westerwaldschule hat für Donnerstag den Unterricht abgesagt. Gleiches gilt für die Holderbergschule in Eibelshausen. (Foto: Heun)

Driedorf/Eschenburg Während im Tal der Verkehr reibungslos floss, haben Schnee, Glätte und Schneeverwehungen am Donnerstag in den Höhenlagen des ehemaligen Dillkreises für teils chaotische Straßenverhältnisse gesorgt. Zwei Schulen sagten den Unterricht ab.

Die rund 800 Schüler der Holderbergschule in Eibelshausen dürfen am heutigen Donnerstag zuhause bleiben. Schon in aller Herrgottsfrühe erreichte Schulleiterin Andrea Rink ein Anruf des Busunternehmens, wonach nichts mehr ginge. „Mir wurde gesagt, dass die Busse schon auf dem Hof quer standen. Da habe ich aus Sicherheitsgründen den Unterricht abgesagt. Das können wir nicht verantworten. Wir haben fast 600 Busschüler“, umriss Rink den Einzugsbereich der Holderbergschule.

Schon am Mittwoch war in Eibelshausen wegen des starken Schneefalls der Nachmittagsunterricht abgesagt worden.

Ähnlich war die Situation an der Westerwaldschule in Driedorf. „Wir haben viel Schnee. Die meisten Busse konnten nicht fahren. Zudem hingen Lastwagen an Steilstrecken fest und blockierten die Straßen“, sagte Schulleiterin Gabriele Dietrich. Deswegen fällt am Donnerstag auch der Unterricht für die 620 Westerwaldschüler aus. „Die Kinder, die da sind und deren Eltern nicht zuhause sind, werden natürlich betreut“, erklärte Dietrich.

Auch in Driedorf hatte sich die Situation bereits am Mittwochnachmittag zugespitzt. „Nach der siebten Stunde kamen rund 100 Schüler nicht mehr weg. Da mussten die Eltern angerufen werden“, sagte Dietrich.