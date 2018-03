Von Dieter Fluck

Angeklagter führte Doppelleben

Mordprozess fortgesetzt / Lebensgefährtin: "Habe nichts gewusst"

Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 1. Februar in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herborn seine 24-jährige Freundin erwürgt zu haben. Auch soll er sich nach dem Tod an ihr vergangen haben.

