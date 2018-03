Angelsportler hoffen auf Hilfe

Wenn man das massive Tor passiert hat und auf der Einfahrt um die Kurve kommt, eröffnet sich dem Besucher ein beeindruckender Anblick: Zu Füßen der steilen Abbruchkante des alten Seelbacher Steinbruchs rechts der Straße zum Sportplatz am „Hirtenborn“ liegt das etwa vier Hektar große Gelände der Angelsportler. Den größten Teil davon nimmt der bis zu 18 Meter tiefe See ein, der sich im früheren Steinbruchkrater gebildet hat.

Im felsigen Steilhang darüber haben schon Uhus gebrütet. Die Bäume und Sträucher, die Teile des Ufers säumen, bieten einer Vielzahl von Vögeln und anderen Tieren Schutz und Obdach. Ein Holzsteg ragt ein Stück in den See hinein. Daneben auf der Wiese liegt ein grünes Holzboot.

Nichts scheint die Idylle zu stören – wäre da nicht die Teilruine des Vereinsheims, die man erst auf den zweiten Blick wahrnimmt: Schwarzverkohlt steht sie da. Drei Wände fehlen. Ein Bauzaun sichert die Front, soll verhindern, dass Menschen unter die einsturzgefährdete Dachhälfte gehen, die von einigen Metallstützen nur provisorisch gehalten wird.

Links davon steht ein kleiner, roter Bagger. Mit dem hat Gerrit Müller den Anbau abgerissen, der als Geräteschuppen gedient hat. Die Bodenplatte ist bei dem Feuer zum Glück intakt geblieben. Das freut nicht nur Müller, der einer der drei gleichberechtigten Vorsitzenden des 147 Mitglieder zählenden Vereins ist.

„Wir müssen so viel wie möglich in Eigenleistung machen, um die Kosten gering zu halten“, sagt er. Der Verein habe zwar eine Versicherung für das Gebäude gehabt. So wie es aussehe, bekomme er aber nicht so viel Geld von ihr, wie erhofft.

Auf dem Schaden, der den Anglern durch das Feuer an Werkzeugen und Geräten entstanden ist, bleibt der Verein sowieso sitzen. Die waren nämlich – wie auch die komplette Einrichtung – nicht versichert.

Müller zählt auf, was alles ein Raub der Flammen geworden ist: „35 bis 40 Angeln für unsere Jugendlichen, ungefähr 10 000 Meter Meter Angelschnur inklusive der Spulanlage dafür, Räucheröfen, Gasöfen, zwei Rasenmäher, sechs Elektrokocher, eine Motorsäge, 40 Kisten Leergut, zehn Kirmesgarnituren, davon sechs futschneu, Sonnenschirme, Pavillons, Hacken, Schippen und noch mehr Werkzeug.“ In der Summe, so schätzt er, kommen dafür rund 20 000 Euro Schaden zusammen.

Und dennoch hatte der Verein wenigstens ein bisschen Glück im Unglück: Sowohl die Küche samt Einrichtung als auch die Toiletten haben das Feuer – wenn auch völlig verrußt – nahezu unbeschadet überstanden. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit hatten die Angler viel Schweiß und Geld in die Renovierung gesteckt.

Die Ursache des Brandes wird aller Voraussicht nach nie geklärt werden können

Die war nach vielen Jahren fast abgeschlossen: An zwei Außenwänden sieht man noch die neue Dämmung, die die Hobbysportler dort angebracht hatten. Bevor sie sie jedoch verputzen konnten, kam das Feuer über den Verein.

Dessen Ursache bleibt übrigens aller Voraussicht nach ungeklärt. Brandexperten der Polizei hatten lediglich herausfinden können, von wo aus sich die Flammen ausgebreitet hatten, und zwar von außen.

Einen Schaden oder einen Kurzschluss an der Elektrik schließt Gerrit Müller aus: „Die hatten wir extra von einer Fachfirma erneuern lassen, um auf der sicheren Seite zu sein“, sagt er.

In nächster Zeit müssen nun viele Mitglieder selbst Hand anlegen. „Zum Glück haben wir viele Handwerker im Verein. Maurer, Schlosser, Elektriker, Bauarbeiter und noch andere mehr“, sagt Müller, der als Stahlbauer sowie Garten- und Landschaftsbauer seine Arbeitskraft einbringen kann.

Als erstes soll ein neuer Geräteschuppen an der Stelle entstehen, wo der alte stand. Den Neubau wollen die Angelsportler dann erst einmal als Aufenthaltsraum nutzen. Der bisherige, der auch als Schulungsraum für Vorbereitungen auf Angelprüfungen und die Nachwuchsarbeit diente, ist ausgebrannt und befindet sich unter dem einsturzgefährdeten Dach, das abgerissen und ersetzt werden muss.

Das Mobiliar dafür muss freilich noch beschafft werden. „Uns fehlen rund 40 Stühle und die Tische dafür“, sagt Müller.

Für den Wiederaufbau hoffen die Angelsportler auf Geld- und Sachspenden. Wer dem Verein etwas Gutes tun möchte, kann sich unter (01 60) 93 77 62 52 an ihn oder unter (01 73) 7 03 12 76 an Peter Gerlach, den Schriftführer, wenden.