Anhänger kracht in den Gegenverkehr - ein Schwerverletzter

Das Unfallgeschehen spielte sich gegen 4.30 Uhr ab. Nach ersten Ermittlungen der Polizei schaukelte sich der Anhänger eines Lkw auf und geriet schließlich in den Gegenverkehr. Ein Audi-Fahrer, der in Richtung Dortmund unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit großer Wucht in den Anhänger.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Bei einem weiteren Zusammenstoß eines Pkw mit dem Anhänger entstand nach ersten Erkenntnissen nur Sachschaden.

Wegen der Bergungsarbeiten ist die A 45 in Fahrtrichtung Gießen voraussichtlich bis mindestens 11 Uhr voll gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund steht aktuell lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung. (red)