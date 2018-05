Annika van Vugt zeigt „Heimspiel“

KULTUR Kunstausstellung ab Sonntag in der Alten Färberei in der Herborner Mühlbach

Herborn „Heimspiel“: Unter diesem Titel richtet der Kunst- und Literaturverein Dill-Lahn von Sonntag, 10. September, an eine Ausstellung mit Werken von Annika van Vugt aus. Sie ist bis zum 1. Oktober in der Alten Färberei in in der Herborner Mühlbach 5 – 7 zu sehen.

Copyright © mittelhessen.de 2017