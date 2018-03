Anwohner ertappen Einbrecher - zwei Täter flüchten

Die Anwohner rief am frühen Freitagmorgen um 3.10 Uhr nach Angaben der Polizei ein lauter Schlag auf den Plan. Als sie der Ursache auf den Grund gingen, beobachteten sie Männer, die in den Edeka-Markt einstiegen. Dabei schleuderten die Täter einen Gullideckel gegen die Scheibe der Eingangstür. Im Markt durchwühlten sie die Kasse und griffen sich Zigaretten und Lebensmittel.

17-Jähriger gefasst, zwei Täter flüchten

Sofort rückten Streifenwagen aus dem gesamten Lahn-Dill-Kreis an. Den 17-Jährigen nahmen die Polizisten vor dem Geschäft fest. Zwei Komplizen flüchteten zu Fuß in Richtung Dorfmitte. Offenbar hatte das Trio an anderen Stellen versucht, in den Laden einzudringen. Die Polizisten entdeckten eine aufgebrochene Tür zum Anbau und einen beschädigten Rollladen an einer Tür.

Der 17-Jährige verbrachte die Nacht auf der Wache in Dillenburg. Der Dillenburger ist bereits wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten. Da laut der Polizei keine Haftgründe vorlagen, durfte er nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung am Morgen die Dienstelle wieder verlassen.

Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Identifizierung seiner beiden Mittäter. (hog)