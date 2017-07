Von Katrin Weber

"Aquarena-Nacht": Tausende feiern mit

PARTY Dillenburgs große Freiluftfete als friedliche Sommersause

DILLENBURG So geht Sommersause: Fröhlich und friedlich haben am Samstagabend tausende Besucher die „Aquarena-Nacht“ in Dillenburg gefeiert.

