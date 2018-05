Holger Kiehl

Arnika wieder heimisch machen

PROJEKT Rund 1000 Schösslinge sollen Grundstock für Neubesiedlung bilden

Dillenburg-Manderbach Wegen ihrer Nutzung als Heilpflanze und ihrer großen gelben Blüten ist Arnika vielen bekannt. In freier Natur sieht man sie in unserer Mittelgebirgslandschaft kaum noch. Das „ArnikaHessen“-Projekt will das ändern.

