Von Siegfried Gerdau

Artisten ernten Beifallsstürme

ABSOLVENTENSHOW Atemberaubende Akrobatik in der Kulturscheune

HERBORN In die Welt der Artistik sind die Gäste der voll besetzten Herborner „KulturScheune“ am Donnerstagabend eingetaucht. Zwölf Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin zeigten unter der Regie von Tobias Fiedler, was sie während ihrer Ausbildung gelernt haben.

