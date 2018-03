Artistik, Nonsens, Magisches

Kultur Drei Varieté-Showabende erfreuen 600 Zuschauern in der „KuSch“ in Herborn

Herborn „Varieté in der KuSch“ ist etwas Besonderes. So war es auch zur elften Ausgabe der Show seit 2008, deren Künstler in dieser Kombination ausschließlich in Herborn zu sehen sind.

