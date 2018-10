Asbestdächer nicht einfach überdecken

Das Prinzip der so genannten Überdeckung, bei dem über die Asbestplatten einfach eine neue Eindeckung verlegt wird, sei seit vielen Jahren verboten, sagt das RP. Die Behörde warnt aktuell die Bürger vor allem im Lahn-Dill-Kreis, sich auf solche Angebote einzulassen.

Mitarbeiter des RP stellten in einem Wohngebiet in Sinn fest, dass diese Firmen gleich an mehreren Häusern tätig waren und weiterhin neue Aufträge akquirieren. Die Hauseigentümer wurden mit Unterstützung der Polizei über das Überdeckungsverbot informiert. „Den ausführenden Firmen droht eine hohe Geldstrafe“, berichtet Holger Lehnhardt vom Regierungspräsidium. Bei der Überdeckung eines bestehenden Daches muss zunächst eine neue Unterkonstruktion auf der alten Dachhaut montiert werden. Zu diesem Zweck werden viele Löcher gebohrt, um Kanthölzer und Dachlatten zu befestigen. „Beim Bohren in asbesthaltige Wellplatten oder Kunstschiefer werden dabei Zehntausende von Asbestfasern freigesetzt“, berichtet der Fachmann. Diese verteilen sich in der Umgebung und stellen für die Hausbesitzer, die Nachbarschaft und nicht zuletzt für die Ausführenden selbst eine Gefahr dar.

Gefährliche Fasern verursachen Krebs

Die aktuellen Ereignisse, nimmt das Regierungspräsidium Gießen zum Anlass und weist alle Hausbesitzer darauf hin, dass jegliche Arbeiten, die zu einer Verletzung der Oberflächen von Asbestprodukten führen, verboten sind „Das betrifft nicht nur Bohrungen“, ergänzt Lehnhardt. So sei beispielsweise auch das Reinigen von asbesthaltigen Dächern mit einem Hochdruckreiniger nicht erlaubt, da auch hierbei Fasern freigesetzt würden.

Der Experte für Arbeitssicherheit warnt ausdrücklich: „Asbestfasern verursachen aggressive und meist tödliche Krebserkrankungen.“ Obwohl seit mehr als 20 Jahren ein Herstellungs- und Verwendungsverbot für asbesthaltige Produkte besteht, sterben bundesweit immer noch durchschnittlich vier Menschen pro Tag an den Folgen von eingeatmeten Asbestfasern. „Dies sind mehr Sterbefälle, als bei allen anderen berufsbedingten Arbeitsunfällen zusammengenommen.“

Das RP appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Hausbesitzer. „Ein Asbestdach zu überdecken, stellt oft nur ein Verschieben des Problems in die nächste Eigentümergeneration dar“, sagt Lehnhardt. (red)