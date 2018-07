Asche in Mülleimer Ursache für Brand

Wie bereits berichtet, hatten Bewohner in einem Ofen in der Garage Pappe verbrannt. Die noch offenbar heiße Asche hätten sie in eine Mülltonne gefüllt. Der Inhalt habe Feuer gefangen, das wiederum auf das in den benachbarten Gitterboxen gelagerte Papier übergriff.

Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens konnte die Polizei am Dienstag nicht beziffern. Das Gebäude sei aber unbewohnbar, sagte Pressesprecher Guido Rehr auf unsere Anfrage. (hk)