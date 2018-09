Auf Distanz  zu den Grünen

Von Jörgen Linker

Will ins Baltikum reisen und die Kurische Nehrung sehen: Frank Deworetzki. (Foto: Linker)

DILLENBURG Am 28. Oktober wird der hessische Landtag gewählt. In Kurzinterviews stellen wir die Direktkandidaten für den Wahlkreis 16 (alter Dillkreis plus Ehringshausen, Greifenstein und Bischoffen) vor. Heute: Frank Deworetzki (52, ÖDP).