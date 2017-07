Von Maike Wessolowski

Auf Plakat als pädophil bezeichnet

Dillenburg/Eschenburg In der Dillenburger Innenstadt und in Eschenburg haben ein oder mehrere Unbekannte Plakate aufgehängt, die einen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis der Pädophilie, also des sexuellen Interesses an Kindern, bezichtigen.

Copyright © mittelhessen.de 2017