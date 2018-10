Auffahrt ist ab Freitag gesperrt

Herborn (crö). Die Autobahnauffahrt Herborn-West auf die A 45 ist an diesem Wochenende in Fahrtrichtung Gießen gesperrt. Die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" erneuert die Leitplanken in diesem Bereich.

