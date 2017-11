Auge in Auge mit Lastwagen-Stoßstangen arbeiten

Dillenburg Nicht zu beneiden sind die beiden Arbeiter eines Fachunternehmens, die auf der alten Marbachtalbrücke der Autobahn derzeit eine defekte Stütze am Übergang auf der rechten Fahrspur reparieren und die dabei aus dem Augenwinkel heraus den Verkehr beobachten müssen. Lastwagen fahren nur wenige Zentimeter an den beiden Männern vorbei. Während der Tätigkeiten, bei denen ein Fachmann unter der Brücke aktiv ist, haben die Experten bei „Hessen-Mobil“-Projektleiter Holger Thorn um personelle Unterstützung bei der Überwachung des fließenden Verkehrs gebeten. 100 Meter vor dem defekten Übergang steht ein Schilderwagen, kurz vor dem Übergang ein Kleinlastwagen als letzter Puffer. Am Mittwoch soll das Ersatzteil kommen, das die beiden Fachleute austauschen müssen. Die Baustelle soll am Freitag wieder abgebaut werden. Bis dahin wird sich der nur noch einspurige Verkehr auf der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund weiter stauen. Die empfohlene Umleitung von der Anschlussstelle Herborn Süd bis Dillenburg durch das Dilltal führt parallel auch zu Verkehrsbehinderungen zwischen Herborn und Dillenburg. (cw/Foto: C. Weber)