Aurand aus der Frauenhilfe verabschiedet

KIRCHE Dietzhölztals Ehrenbürgerin hat sich 44 Jahre lang engagiert / Der Glaube zeigt ihr den Weg

Dietzhölztal-Ewersbach Luise Aurand hat in ihrem Leben viele Aufgaben in der Kirche übernommen. Ein halbes Leben, 44 Jahre lang, war sie in der Frauenhilfe aktiv. Nun ist die 85-Jährige im Rahmen eines Gottesdienstes aus dieser Funktion verabschiedet worden.

