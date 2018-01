Ausbildungsmesse wird größer

Schule Dennoch soll die entspannte Kennenlern-Atmosphäre in Haiger erhalten bleiben

Haiger Die Berufsbildungsmesse an der Johann-Textor-Schule in Haiger soll in diesem Jahr noch umfangreicher werden. Geplant ist sie für den 9. und 10. März rund um die Aula der Textorschule.

Copyright © mittelhessen.de 2018